Патрульные катера Управления береговой охраны Турции спасли у берегов западной провинции Измир 66 беженцев, чьи лодки были насильно выдворены с территориальных вод Греции.
Одна из надувных лодок обнаружена у берегов района Карабурун, другая – у района Чешме.
Спасенные доставлены в Управление по миграции провинции Измир, передает «Анадолу».
Греческие военные активно практикуют метод выдворения надувных лодок с беженцами в Эгейском море в направлении берегов Турции.
Людей оставляют в лодке посреди моря, забирают мотор и горючее.