Патрульные катера Управления береговой охраны Турции спасли у берегов западной провинции Измир 66 беженцев, чьи лодки были насильно выдворены с территориальных вод Греции.

Одна из надувных лодок обнаружена у берегов района Карабурун, другая – у района Чешме.

Спасенные доставлены в Управление по миграции провинции Измир, передает «Анадолу».

Греческие военные активно практикуют метод выдворения надувных лодок с беженцами в Эгейском море в направлении берегов Турции.

Людей оставляют в лодке посреди моря, забирают мотор и горючее.

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