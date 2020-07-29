Завершены последние сварочные работы в рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщили в консорциуме ТАР, в рамках строительства трубопровода завершилась сварка последних труб.

«Это означает, что соединена 878-километровая часть между TANAP и терминалом приема в Италии. Это еще один этап на пути к открытию Южного газового коридора», — говорится в сообщении.

По данным на конец июня, с начала строительства TAP завершились 96,4% работ.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта «Южный газовый коридор», на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд. кубометров газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2».

Этот трубопровод пройдет по территории Греции, Албании и по дну Адриатического моря до юга Италии.

Доставка азербайджанского газа в Европу начнется в 2020 году.

Minval.az