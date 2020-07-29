Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене.

По данным портала, на снимках, сделанных 8 июля, видно недавно прибывшие на территорию комплекса три железнодорожных вагона. Еще один прицеп-цистерна появился на заводе между 11 и 14 июля.\

Кроме того, автор материала обращает внимание на постоянную реконструкцию зданий и новое строительство в основных научно-исследовательских и административных районах внутри комплекса.

Однако о работе реактора на комплексе нет никаких доказательств, сообщает американский портал 38 North, специализирующийся на проблемах Северной Кореи.

Minval.az