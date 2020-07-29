Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.

Он заявил, что когда вакцина будет разработана, то она быстро распространится по всей стране.

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», — добавил президент.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа..

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