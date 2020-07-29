На территории древнего города Перге (сейчас провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода, сообщает Hurriyet Daily News.

По информации издания, эта находка, состоящая из двух частей: туловища и отломанной головы, стала первой скульптурой в 2020 году, найденной в Перге. Раскопки возглавляет Седеф Кокай Кепче, профессор археологии в Стамбульском университете.

Ожидается, что фигуру III-го века нашей эры разместят в Археологическом музее Антальи после того, как будут завершены реставрационные работы.

Раскопки в древнем городе были начаты в 1946 году учеными из Стамбульского университета и ведутся до сих пор. В 2009 году это место, расположенное в 18 километрах от Антальи, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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