Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данная цена предполагается для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода населения, уточнили в издании.

Другие компании, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, например, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca — в $3-4.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней примут участие около 30 тысяч добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса.

Minval.az