В Берлине лиса украла у местных жителей более 100 единиц обуви. Об этом рассказал местный житель Кристиан Мейер на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на юго-западе Берлина в районе Целендорф. Местный житель заметил, что за ночь у него пропал один кроссовок, стоявший на террасе.

Мужчина написал о пропаже в местном интернет-ресурсе Nebenan.de. Оказалось, что у множества жителей округи возникла аналогичная проблема.

Спустя некоторое время Мейер случайно заметил лису, которая несла пару синих тапок. Мужчина проследил за лисой к зеленой зоне и следовал за ней почти час. В парке мужчина и обнаружил тайник животного с множеством украденной обуви.

С помощью интернета удалось найти только владельцев трех пар обуви.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen…🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

Minval.az