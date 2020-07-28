В Греции станет обязательным использование масок в большинстве закрытых общественных мест в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian. По данным министерства защиты граждан Греции, такая мера вступит в силу в среду 29 июля.

Это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.

10 дней назад органы здравоохранения обязали носить маски покупателей в супермаркетах. Кроме того, использование масок обязательно в общественном транспорте. Массовое отмечание народных праздников в стране запрещено до конца июля.

Minval.az