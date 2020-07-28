Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова к любому сценарию в регионе.

«Вчерашняя операция на границе с Ливаном была важна и предотвратила вторжение на израильскую территорию. Это реакция на попытку Ирана и шиитской вооруженной милиции «Хезболла» закрепиться в военном плане в регионе», — сказал Нетаньяху (цитата по «Анадолу»).

Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу приспешником Ирана.

«Армия обороны Израиля продолжает принимать меры по недопущению формирования военного плацдарма Ирана в регионе. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя», — заверил глава израильского правительства.

Minval.az