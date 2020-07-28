Органы юстиции Ирана подтвердили сообщения СМИ об аресте двух шведских граждан по обвинению в торговле наркотиками. Официальный представитель судебной власти в Тегеране Голамхусейн Исмаили заявил во вторник, 28 июля, что иранский МИД уже проинформировал об этом правительство и посольство королевства.

По его словам, расследование продолжается, шведские подданные имеют право на консульскую помощь. Где именно они были задержаны и какое количество наркотиков было у них конфисковано, не сообщается. Шведское министерство иностранных дел подтвердило, что двое граждан страны удерживаются в Иране, не сообщив никаких других подробностей.

Иранское новостное агентство «Тасним» сообщило об аресте двух шведов еще в начале июля, указав, что они подозреваются в членстве в международном наркокартеле. По данным шведского телевидения, они были задержаны еще в январе.

За наркоторговлю в крупных размерах в Иране грозит смертная казнь.

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