Греческий священник Евангелос Папаниколау после службы в церкви «Аналипсеос» в городе Рафина, расположенном неподалеку от Афин, обратился к прихожанам с речью, в которой отметил, что «если бы турки не сохранили Айя-Софью, она давно была бы разрушена».

«А кто мог сохранить такое огромное сооружение, как Айя-Софья? Это сделали турки», — отметил он. Священник также указал, что турки не закрыли ни одной церкви на Крите, и добавил, что в период османского правления люди могли свободно исповедовать свою веру.

«Вот почему люди говорили: «Я предпочитаю видеть турецкий тюрбан, вместо латинского серпуша (головной убор – ред.)». Как по мне, то лучше ни то, ни другое. Но, если бы мне пришлось выбирать, то я бы тоже предпочел турок», — пояснил Папаниколау.

Священник отметил, что в бытность Айя-Софьи музеем многие туристы входили туда «в неподобающей одежде». «Впредь они будут входить в Айя-Софью в длинных платьях, платках и без обуви. Это ли не пример почтительного отношения? Возможно, нам следует воспринимать происходящее не как проклятие, а как исправление», — заключил он.

Minval.az