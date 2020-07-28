Роскачество рассказало, как сохранить здоровье при ежедневном использовании компьютеров и смартфонов.

По мнению специалистов, организм человека еще не успел адаптироваться к специфике нагрузки информационной эпохи и постоянное использование гаджетов чревато большим стрессом для тела.

Так, при длительном использовании компьютера возникает «компьютерный зрительный синдром», который может перерасти в «синдром сухого глаза», сопровождающийся потерей остроты зрения, усталостью в глазах и их жжением, а также головной болью. В последствии это может привести к хроническим головным болям, развитию близорукости и постоянным проблемам с аккомодацией зрения.

Чтобы минимизировать ущерб для здоровья Роскачество предлагает несколько несложных действий.

Рабочее место должно быть правильно освещено, естественных свет на монитор – попадать сбоку, преимущественно слева. Расстояние от глаз до монитора должно составлять около 70 сантиметров, что равно приблизительной длине вытянутой руки. Кроме того, нужно не забывать моргать.

«В идеале при работе с компьютером каждые 15-20 минут отводите глаза от монитора, и 5-10 секунд смотрите в окно или на отдаленные объекты. Через каждый час активной работы давайте глазам 15 минут отдыха», — советуют специалисты.

В обеденный перерыв также стоит давать глазам отдохнуть, не «утыкаясь» в экран.

За рабочим местом не стоит забывать держать правильно осанку. Спина должна слегла опираться на спинку стула, локти – согнуты под углом в 90 градусов, запястья—комфортно лежать на столе, а корпус тела — располагаться на расстоянии 20 сантиметров от клавиатуры, сообщает РИА «Новости»..

Minval.az