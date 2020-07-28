Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) начал военные учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива. Об этом сообщает портал Sepah News.

Отмечается, в маневрах под названием «Великий пророк – 14» принимают участие военно-морские и аэрокосмические силы. Также к ним присоединятся ракетные подразделения и беспилотники.

Известно также, что в ходе учений ВС Ирана получают данные с спутника «Нур» — первого военного спутника страны, который был выведен на орбиту в апреле 2020 года.

Minval.az