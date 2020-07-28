Японская корпорация «Nojima», которая управляет сетью магазинов по продаже электроники, разрешит сотрудникам работать до 80 лет. Так компания надеется предотвратить нехватку кадров в будущем.

Сообщается, что возможность работать до 80 лет получат те, кто этого захочет. Тем, кто решит остаться на работе после 65 лет, предложат ежегодно продлевать трудовые договоры.

«Право продлить трудовой договор есть у всех 3000 сотрудников компании из Иокогамы, включая продавцов в магазинах», — говорится в статье.

Компания считает, что этот шаг поможет ей дольше использовать знания и опыт старшего персонала, а также избежать проблемы нехватки персонала.

Известно, что население Японии является самым старым в мире- в 2006 году Япония стала первой страной в мире, у которых доля населения в возрасте 65 лет и старше превысила 20%, пишет Bloomberg..

Minval.az