США призвали турецкие власти отпустить из-под стражи предпринимателя и активиста Османа Кавалу, задержанного в рамках расследования дела о попытке государственного переворота в июле 2016 года. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Госдепартамента, передает ТАСС.

«По состоянию на эту неделю турецкий филантроп и гражданский активист Осман Кавала провел под стражей 1 тыс. дней, хотя его не признали виновным в совершении какого-либо преступления. США подчеркивают важность соблюдения международных обязательств и договоренностей. Мы призываем Турцию подтвердить приверженность справедливости и верховенству права и отпустить Османа Кавалу из-под стражи, а также добиваться честного, прозрачного и быстрого разрешения его дела», — говорится в заявлении.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за «попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство». Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале нынешнего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

Minval.az