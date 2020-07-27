Власти Гонконга в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом со среды вводят новые ограничительные меры, передает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Associated press (AP).

В частности, жители будут обязаны носить маски во всех публичных местах; ранее подобное предписание действовали в отношении общественного транспорта.

Ресторанам и закусочным будет разрешено работать лишь на вынос. Со среды прекратят работу плавательные бассейны и спортивные залы, а бары, салоны красоты и игровые залы так и останутся закрыты.

Запрет на собрания людей числом больше четырех ужесточат еще сильнее: теперь собираться можно будет лишь по двое.

По данным AP, запрет вводится сроком на неделю.

В администрации Гонконга подчеркнули, что следующие две — три недели будут критически важными для предотвращения распространения коронавируса.

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