Первые группы мусульманских паломников прибыли в священный город Мекка для совершения хаджа.

Министерство по делам ислама завершило подготовку к приему паломников в этом году, приняв множество профилактических и превентивных мер для обеспечения здоровья и безопасности паломников в свете последствий пандемии коронавируса, сообщило «Анадолу» со ссылкой на SPA.

Стояние на горе Арафат, которое является кульминацией хаджа, состоится 30 июля.

В прошлом месяце власти Саудовской Аравии объявили, что из-за пандемии менее 10 000 верующих мусульман смогут совершить хадж в этом году.

Ранее также был установлен ряд ограничений для паломников во время хаджа в этом году. Все паломники должны соблюдать «масочный режим» и держать социальную дистанцию. Также у верующих будут регулярно проверять температуру и следить за состоянием их здоровья. Для входа в святые места требуется разрешение. Кроме того, в этом году паломникам не разрешат прикасаться к Каабе.

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