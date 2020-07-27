Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выставил на продажу свой самолет, который показал журналистам во время пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

​В самолете может находиться до 80 пассажиров и до 20 членов экипажа. В лайнере – три отсека. В первом располагаются места для отдыха членов экипажа, лиц, сопровождающих главу государства, система управления светом, мультимедиа и другими сервисами воздушного судна.

Во втором отсеке находится кабинет президента с большим столом, беговой дорожкой и спутниковым телефоном, спальня с широкой двуспальной кроватью и туалет.

Третий сектор предназначен для журналистов и сотрудников служб безопасности.

В самолете две кухни, места для одежды, чемоданов и шкаф для зонтов.

В настоящее время ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями, один из которых готов заплатить наличными, а другой – наполовину наличными, наполовину медицинскими изделиями. Уже получен аванс в размере одного миллиона долларов от одного из интересантов.

О намерении избавиться от 80 президентских самолетов и вертолетов Обрадор объявил еще до победы на выборах в 2018 году.

Minval.az