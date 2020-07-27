Использование комплекса Айя-София в качестве места для мусульманских молитв удовлетворит представителей всех вероисповеданий, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайиип Эрдоган.

«Уверен, что использованием Айя-Софии по назначению, в качестве места для молитв вместо обычного музея, будут удовлетворены представители всех вероисповеданий», — приводит агентство «Анадолу» слова Эрдогана.

Он также отметил, что состоявшееся на днях возобновление проведения мусульманских молитв в Айя-Софии «знаменует собой возрождение нашей нации».

Minval.az