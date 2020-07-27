В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, в Нахчыване будут проведены совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические летные учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

Как сообщает Минобороны, в совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран. В рамках подготовки к учениям была проведена церемония смены государственных флагов двух братских стран. Личный состав и военная техника Вооруженных Сил Турции прибыли в Нахчыван.

Для принятия участия в церемонии смены флага, Знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии начал марш через мост «Умид» над рекой Аракс в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. В то же время Знаменный взвод Турецкой Республики начал марш от города Догубаязит в направлении пограничного пункта Садарак.

После исполнения государственных гимнов Турецкой Республики и Азербайджанской Республики на мосту «Умид» состоялась церемония смены государственных флагов двух братских стран.

После церемонии смены флага, привлеченные к учениям личный состав и военная техника Вооруженных Сил Турции направились к местам проведения учений.

В воинской части Отдельной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония встречи военнослужащих братской страны. Выступившие на церемонии рассказали о развивающихся турецко-азербайджанских братских отношениях и военно-техническом сотрудничестве.

Затем участвующие в учениях представители Вооруженных Сил Турции были размещены в воинской части Отдельной общевойсковой армии.

Minval.az