Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса ускорилась.

Отмечается, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло в два раза.

«В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», — признал Аданом Гебрейесус. По его словам, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананг и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных.

В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

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