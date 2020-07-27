Производство европейской вакцины против коронавируса начнется в сентябре. Об этом заявил глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо.

Работу над препаратом под названием ChAdOx1 ведут британские и итальянские специалисты, в частности, мультинациональная фармацевтическая группа AstraZeneca, ученые Оксфордского университета и специалисты Irbm, работающие в области молекулярной биотехнологии.

«Вакцина ChAdOx1 уже с успехом испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на десяти тысячах человек. Если все пойдет хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться ее производство в больших объемах», — заявил Ди Лоренцо в интервью газете Libero.

Он считает, что препарат в первую очередь достанется тем, кто подвержен наибольшему риску. По прогнозам, первые дозы вакцины можно будет купить за 2-3 евро в начале 2021 года.

Согласно предварительным договоренностям, в Евросоюзе распределение препарата начнется в Италии, Нидерландах, Франции и Германии. Впрочем, глава итальянской компании убежден, что вакцинация пройдет исключительно быстрыми темпами, и в течение года планету освободят от опасной инфекции.

Итальянские специалисты принимают участие в создании сразу нескольких вакцин против COVID-19. В частности, в апреле было объявлено о начале стратегического сотрудничества в целях ускоренной разработки такой вакцины между биотехнологическими компаниями ReiThera (Италия), Leukocare (Германия) и Univercells (Бельгия). Клинические испытания на людях партнеры намеревались провести летом.

Minval.az