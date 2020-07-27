Роботы будут задействованы при строительстве российской базы на Луне, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Роботы будут обслуживать космическую инфраструктуру между сменами пилотируемых экспедиций. Они будут заниматься строительством жилищ, выполнять другие работы», — сказал Дудоров.

Он отметил, что на Луне, в отличие от МКС, космонавты смогут работать не больше одной-двух недель, поэтому роботы там необходимы.

Россия планирует запустить аппарат «Луна-25» 1 октября 2021 года. Пилотируемый полет к Луне с высадкой космонавтов ожидается к 2030 году. Также сообщалось, что освоение Луны и строительство базы Россия, скорее всего, будет вести совместно с Китаем.

Minval.az