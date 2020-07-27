США планируют значительно увеличить свое присутствие в Арктике. На Аляску перекинуты два истребителя-бомбардирвщика F-35A. Они присоединились к уже находящимся там F-22 и F-16, пишет издание Discover24.

Борты были переброшены еще в апреле 2020 года. По данным этого издания, они нужны «только на учениях, на которых они изображают российские истребители».

Но планы США грандиозны. Так, до 2022 года на Аляске должно оказать еще 54 дополнительных F-35A. Это соответствует стратегии укрепления военного присутствия США в Арктике, принятой в Белом доме и Пентагоне.

В материале говорится, что увеличение дальности полетов за счет дозаправки в воздухе позволит США «создать серьезную опасность для объектов РФ, расположенных не только в Арктике, но и в дальневосточном регионе». По мнению авторов, ранее американцы использовали Арктику только в качестве «наблюдательного пункта».

О ситуации также высказалось издание «Nation News». Авторы также считаю, что США вплотную взялись за усиление военного присутствия в Арктике.

В свою очередь, российское издание avia.pro пишет, что США решили устроить масштабную провокацию, направленную против России.

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