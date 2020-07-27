Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам, это было учтено при разработке нового плана в данной сфере. Об этом заявил в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC.

«Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения», — отметил Медоуз.

Американский лидер Дональд Трамп в конце марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса. Данная инициатива, в частности, предполагала единовременную выплату в размере около $1,2 тыс. на человека. Кроме того, предусматривалось финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600. Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля. Ожидается, что республиканцы в понедельник представят новый план, согласованный ими с администрацией Трампа.

Как пояснил Медоуз, администрация США посчитала нецелесообразным, чтобы американцы далее получали прибавку в размере $600 к еженедельным пособиям по безработице. Вместо этого в новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать из-за пандемии.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в воскресенье в эфире CNN уточнил, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса. «Нам поступила масса запросов, телефонных звонков и жалоб относительно того, что маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей», — сообщил советник американского лидера.

Говоря о принятых ранее мерах, он отметил: «Возможно, в марте это было нужно, но на самом деле следствием стало то, что люди не возвращаются на работу». «Мы хотим, чтобы люди вернулись к работе», — подчеркнул он. Кадлоу отметил, что новый план также включает в себя единовременную выплату в размере $1,2 тысячи на человека, а также ряд других мер/

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