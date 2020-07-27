Генконсульство США в Чэнду официально закрыто в соответствии с требованием китайской стороны в 10.00, говорится в заявлении МИД КНР.

Сообщается, что после этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул Пекин.

Minval.az