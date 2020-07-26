Власти Испании заявляют, что вспышки коронавируса в стране под контролем и полностью изолированы.
Об этом Мадрид заявил после решения Великобритании отправлять на карантин приехавших из Испании, пишет ВВС.
С воскресенья, 26 июля, требование 14-дневного карантина вступило в силу, причем введено было без предупреждения, что разозлило многих путешественников и перевозчиков.
Между тем глава испанского МИД заверил, что страна безопасна и для самих испанцев, и для туристов.
После снятия COVID-ограничений в этой стране начало расти число заражений. В некоторых регионах вводят новые меры в частности, делают обязательным масочный режим.
Особую тревогу вызывает рост числа заболевших людей молодого возраста. Также рост количества заражений наблюдается во Франции и Германии.
В самой Великобритании из-за требования соблюдать карантин после возвращения из Испании отменяются рейсы в эту страну.
В Испании на сегодня более 272 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, скончались от вируса около 28 400 человек.