До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 209487 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 17 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5613.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 226100, поскольку еще у 927 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 40016 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 4572688 анализов.

Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QNgqL6r82s — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2020

Minval.az