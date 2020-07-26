Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси придумала президенту страны новое прозвище.

Пелоси назвала Трампа «мистером Сделай Еще Хуже» («Mr. Make Matters Worse»), комментируя его решения по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Он делал ситуацию хуже с самого начала – задержка, отрицание, «это обман», «он (коронавирус) исчезнет волшебным образом», и все остальное – и вот мы в этой ситуации», – заявила спикер, слова которой приводит «Газета.ру» со ссылкой на The Hill.

Кроме того, она раскритиковала стремление Белого дома открыть школы.

Minval.az