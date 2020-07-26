На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает «Лайф» со ссылкой на Military Times.

Учения 1-й бронетанковой дивизии проходили на базе Форт-Блисс в штате Техас. Один из танков принял за мишень другую боевую машину, находившуюся на приблизительном расстоянии 2600 метров.

Несмотря на то что военные использовали не боевые снаряды, а их имитацию, верхняя часть башни танка оказалась подбита. Также осколочные ранения получил наводчик. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Minval.az