В бельгийском городе Беринген анонсировали открытие джакузи-кинотеатра на одни выходные в октябре. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Le Soir.

Отмечается, что регистрация на киносеансы начнется в августе. Всего к услугам посетителей будут предоставлены 25 гидромассажных ванн, рассчитанных не более чем на шесть человек.

Каждый посетитель джакузи-кинотеатра получит ведро попкорна и бокал шампанского. И хотя названия кинокартин не раскрываются, такие сеансы подойдут для всей семьи, указано в сообщении.

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