Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Кабул, где обсудит внутриафганское урегулирование. Об этом передает РБК со ссылкой на сообщение американского Госдепартамента.

«Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 24 июля в Доху, Исламабад, Кабул, Осло и Софию», — отметили в ведомстве.

В Госдепартаменте добавили, что в Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров. В том числе речь пойдет об обмене пленными и сокращении уровня насилия.

В Исламабаде спецпредставитель США постарается добиться поддержки усилий по межафганским переговорам со стороны Пакистана. В Осло и Софии он поделится последними данными по афганскому мирному процессу с союзниками по НАТО.

«Стороны сейчас как никогда близки к началу межафганских переговоров, которые являются следующим ключевым шагом для окончания 40-летней войны в Афганистане», — говорится в сообщении ведомства. В Госдепартаменте отметили, что в вопросе обмена пленными «достигнут значительный прогресс», однако для его полного разрешения необходимо еще приложить усилия.

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