В США 51% избирателей готовы проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и 40% — за действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Отмечается, что еще 13% опрошенных пока не решили, кому отдать свой голос, поскольку одобряют политику действующего президента в вопросах экономики, однако не согласны с его решениями в других сферах, сообщает «Корреспондент».

В комментарии к опросу указано, что исход выборов президента, запланированных на 3 ноября этого года, в значительной степени будет определен тем, как проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Minval.az