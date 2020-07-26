Волонтер епархии сознался в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла во французском городе Нанте, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

39-летний беженец из Руанды, несколько лет назад приехавший во Францию, служил алтарником в соборе и закрывал здание. Как уточнил прокурор, злоумышленник поджег большой и малый органы, а также электрощиток. Адвокат обвиняемого Ме Квентин Шабер заявил, что его подзащитный раскаивается и «потрясен масштабами случившегося».

Через несколько часов после пожара волонтера взяли под стражу, следователей насторожило, что на входах в церковь не обнаружили следов взлома. Позже руандийца отпустили, не выдвигая против него обвинение. Накануне утром мужчину вновь арестовали, его обвинили в «уничтожение и нанесение ущерба огнем». Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тыс. евро.

Пожар в соборе вспыхнул 18 июля, пожарные не могли потушить огонь несколько часов. В результате полностью выгорели орган и витражи, никто не пострадал.

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