Северная Корея впервые заявила о случае подозрения на COVID-19. Вероятный заразившийся «незаконно пересек» границу КНДР, передает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Его обнаружили в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей. «В связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе» в городе, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР. Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

«Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, что является блестящим успехом», — заявил Кем Чен Ын в начале июля. По его словам, добиться таких результатов позволили «дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокий уровень сознательности всего народа».

Официально в Северной Корее нет заразившихся коронавирусом. Но южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в КНДР выявили первый случай COVID-19, еще в феврале.

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