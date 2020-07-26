В мире за всё время пандемии коронавируса зафиксировано 16046986 случаев болезни. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонcа Хопкинса, которые приводит «Лайф».

Отмечается, что лидирующую позицию по количеству пациентов с выявленным CoViD-19 занимают Соединённые Штаты. Там, согласно приведённой информации, зафиксировано 4178021 случай болезни. Вторую строчку занимает Бразилия (2 394 513), а замыкает тройку Индия (1385635).

При этом побороть болезнь за всё время в мире удалось 9262520 пациентам. Стоит отметить, что здесь лидирует Бразилия, где от коронавируса вылечилось 1785359 человек. Зафиксировано 644528 летальных исхода CoViD-19, из которых 146460 — в США.

Minval.az