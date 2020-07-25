Одним из террористов, нейтрализованных в ходе операции в Тунджели, оказался Яхья Атмаджа, числившийся в «оранжевом» списке МВД Турции.
Об этом говорится в сообщении МВД Турции, передает «Анадолу».
Спецназ Турции 24 июня провел операцию в районе Оваджык провинции Тунджели, в ходе которой были нейтрализованы три террориста.
В их числе Яхья Атмаджа под кодовым именем «Саваш Фырат». Он числился в «оранжевом» списке особо разыскиваемых террористов МВД Турции, за его голову была назначена награда в 1 миллион лир.
Атмаджа причастен к атаке на полицейских в 2011 году в Тунджели.