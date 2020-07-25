Иранский народ проходит через очень сложный период из-за санкций и пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Об этом президент Ирана Хасан Роухани сказал по итогам заседания Национального совета по борьбе с коронавирусом.

Президент отметил, что иранский народ сопротивляется и не становится на колени, несмотря на санкции.

Из-за санкций возникли экономические проблемы, а эпидемия еще больше усугубила ситуацию, сказал Рухани.

В то же время президент Ирана считает, что комендантский час, закрытие границ и приостановка деятельности предприятий, на которые идут страны для предотвращения распространения инфекции, не является выходом из ситуации.

«Иногда сами ограничения являются источникомпроблемы. Если производственно-сбытовая деятельность останавливается, повседневная жизнь людей становится невыносимой»,- отметил Роухани.

Президент привлек внимание к тому, что во многих провинциях Ирана пик эпидемии пройден, и суточный прирост заболеваемости снижается.

Minval.az