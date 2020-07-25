Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Ливии Файезом ас-Сарраджем.
Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле за закрытыми дверями.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Ливии Файезом ас-Сарраджем.
Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле за закрытыми дверями.
Дата: 2020/07/25 21:42
Раздел: Мир
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