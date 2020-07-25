Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм.

Как указывает издание, из-за этого любые работы в этой части Балтийского моря запрещены в июле—августе. Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.

По данным газеты, тему строительства «Северного потока-2» должен был поднять госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе приезжал в Копенгаген на переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Однако данных о том, чем закончился разговор на эту тему, нет, отмечает РБК.

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