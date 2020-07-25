Власти Франции приняли решение ввести в стране начиная с сентября штраф €200 за употребление наркотиков. Об этом сообщил в субботу премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в Ницце на тему борьбы с преступностью. В этом городе с середины июня происходят вооруженные перестрелки между бандами наркоторговцев.

Наказание за употребление наркотиков регулировалось ранее во Франции исключительно на основе закона от 1970 года. Он предусматривал тюремные сроки продолжительностью до 1 года и штраф €3.750. В реальности суды всегда старались избегать столь суровых мер, предпочитая вынесение устного предупреждения. По существу это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.

Minval.az