Из Facebook и Twitter по постановлению Верховного суда Бразилии удалили страницы сторонников президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает Reuters в субботу, 25 июля.

В частности, суд постановил удалить 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter в рамках расследования относительно возможного распространения дезинформации сторонниками Болсонару. Такое постановление суда должно помешать использованию учетных записей «как средств осуществления возможного преступного поведения».

Агентство пишет, что среди владельцев удаленных аккаунтов — Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини, широко известная как Сара Винтер.

Facebook заявляет, что «уважают судебную систему и выполняют действующие законные предписания». А в Twitter говорят: «Twitter действовал строго в соответствии с правовыми нормами, связанными с расследованием Верховного суда».

В свою очередь в партии PTB заявили, что решение суда препятствует Роберто Джефферсону реализовать его «право на свободу слова и мнений в социальных сетях». Активистка Винтер заявила, что будет жаловаться в «международные правозащитные организации за серьезное нарушение свободы слова».

Minval.az