Столкновения между демонстрантами и федеральными агентами продолжились в американском Портленде, где уже более 50 дней не стихают волнения.

Для разгона сотен протестующих недалеко от здания суда федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Это произошло после того, как несколько десятков протестующих начали трясти ограду вокруг здания суда и бросать через нее петарды и зажигательные снаряды.

Десятки людей покинули территорию, кашляя и протирая глаза.

Ранее суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Minval.az