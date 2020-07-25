Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл подают в суд на папарацци, которые шпионили за их маленьким сыном, чтобы получить эксклюзивные фотографии. Судебный иск свидетельствует о том, что даже в Лос-Анджелесе, где пара планировала скрыться от внимания назойливых журналистов, они не смогут забыть о принадлежности к королевской семье.

Гарри и Меган утверждают, что папарацци использовали летающие дроны и телескопические объективы для съёмки их частной жизни в поместье в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул адвокат пары Майкл Камп, фотографы запускали дроны несколько раз в день, иногда даже в 05:30 утра, что будило соседей и их сына Арчи. Спасением от непрошеного внимания журналистов не стал даже металлический забор, установленный по периметру поместья герцогов в Лос-Анджелесе — папарацци проделывали в нём дыры.

Часть полученных снимков затем была продана и опубликована. Согласно калифорнийским законам, такая деятельность нелегальна. Но паре не удалось самостоятельно установить личность нарушителей, поэтому иск был подан против неназванного человека.

«Истцы сделали всё возможное для того, чтобы оставаться в стороне от общественного внимания. За исключением вещей, относящихся к их работе, пара планирует запустить благотворительный фонд.

Но фотографии, о которых идёт речь, — это не новости. Их обнародование не входит в общественные интересы. Это домогательство», — пояснил адвокат Майкл Камп.

Тем временем готовится к выходу в свет книга, которая, как утверждают её создатели, раскрывает всю правду об интригах в Букингемском дворце и написана после консультаций с опальной четой. Наблюдатели считают, что биографический труд может поставить крест на возвращении Гарри и Меган в королевскую семью.

Это далеко не первая попытка герцогов Сассекских привлечь к ответственности назойливых журналистов. Предыдущий судебный иск был подан против таблоида Daily Mail за то, что он опубликовал личное письмо Меган Маркл своему отцу. Остаётся неясным, как газете удалось заполучить приватное послание, но, скорее всего, его слил кто-то из близкого окружения Меган или её отца.

Minval.az