Власти США скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он.

Президент США также сообщил, что подписал несколько указов, которые позволят снизить цены на лекарства в стране. Первый, по словам Трампа, разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран, например, из Канады. Второй обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Еще один указ направлен на снижение стоимости инсулина.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks on lowering drug prices https://t.co/RfHCwpgRCp — The White House (@WhiteHouse) July 24, 2020

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