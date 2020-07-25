Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, в здание вошли американские чиновники, сообщает газета Houston Chronicle.

Как пишет издание, незадолго до 16:00 по местному времени, когда китайские дипломаты должны были покинуть здание, полиция Хьюстона перекрыла территорию рядом со зданием. Спустя какое-то время три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами.

По данным газеты, спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что несколько человек, которые могли быть американскими чиновниками, были замечены возле китайского консульства в Хьюстоне при попытке силой открыть заднюю дверь здания.

По данным Houston Chronicle, чиновникам все же удалось войти в здание через небольшую заднюю дверь.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

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