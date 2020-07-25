Билл Гейтс прокомментировал сообщения о том, что он хочет под видом прививки от коронавируса «внедрить в людей чипы и управлять ими».

По словам миллиардера, он не видит никакой связи между созданием вакцины от COVID-19 и отслеживанием людей.

Он отметил, что верит в изобретение вакцины, но сомневается, что будет достаточно всего одной прививки, передает CBS News.

Также Гейтс раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за ошибки в борьбе с эпидемией. По его мнению, европейские страны справились с инфекцией гораздо лучше, поскольку их правительства «не ссорятся с врачами, более открыты и постоянно сообщают гражданам о ситуации».

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