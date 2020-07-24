Более половины студентов-иностранцев в Европе с большой вероятностью откажутся от учебы, если она перейдет в онлайн-режим, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Schengenvisainfo.

Так, 30% респондентов, которым задали вопрос, откажутся ли они от своих учебных программ в Европе, если придется перейти на онлайн-режим, твердо ответили, что не хотят учиться в таком режиме и откажутся от обучения. Еще 22,3% заявили, что с большой долей вероятности готовы сделать это.

Не готовы отказаться от учебы в Европе, пусть даже в онлайн-формате, чуть более 30%. Остальные респонденты пока не определились с тем, как им поступить, если из-за пандемии коронавируса прежний формат обучения останется в прошлом.

Кроме того, среди опрошенных 78,2% заявили, что предпочитают обучение в очной форме, и только 23,2% утверждают, что им нравится учеба в онлайн-формате.

При этом 77% опрошенных заявили, что в прошлом уже имели опыт онлайн-учебы и разочаровались в таком формате. У остальных 23% такого опыта не было вообще.

Среди опрошенных, которые имели опыт обучения онлайн, очень довольны им остались только 5%, и еще почти 9% заявили, что в целом положительно его восприняли, в некоторой степени положительным опыт оказался для почти 16% опрошенных. Крайне недовольны таким опытом 25% респондентов, еще 10% заявили, что не полностью довольны им.

Большинство респондентов (почти 90%) также заявили, что вузам следует снизить оплату за обучение, если оно перейдет в онлайн-режим.

Опрос проводился среди свыше 2 тыс. студентов, обучающихся в европейских вузах.

Minval.az