Данные из «черных ящиков» сбитого в Иране самолета МАУ убедили всех участников международного расследования в том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что во Франции завершена расшифровка бортовых регистраторов самолета рейса PS752, и что информация с параметрического (FDR) и языкового (CVR) регистраторов самолета полностью расшифрована.

В МИД отметили, что данные с FDR показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи никаких технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не было обнаружено.

Информация с CVR тоже показала отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа с момента запуска двигателей до остановки записи речевого регистратора.

«Результаты расшифровки информации с «черных ящиков», выполненной в лаборатории Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (Франция), убедили всех участников международного расследования в тому, что катастрофа рейса PS752 произошла вследствие ракетной атаки», — рассказали в МИД.

Там также добавили, что международная комиссия по техническому расследованию, в состав которой входят эксперты НБРАП и Международных авиалиний Украины, продолжает работу, соблюдая международные практики технического расследования авиационных событий.

Minval.az