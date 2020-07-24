Жители Стамбула и многих провинций Турции с раннего утра стекаются к мечети «Айя-Софья», где сегодня, впервые за 86 лет будет совершена пятничная молитва (намаз).

С целью обеспечения безопасности верующих, на 11 улицах и переулках, ведущих к историческому центру мегаполиса, установлены пункты контроля. Ранее власти призвал верующих не брать с собой сумки, рюкзаки и портфели, чтобы облегчить работу полицейских и ускорить пропуск верующих к мечети.

Учитывая массовость желающих участвовать в молитве, было принято решение выделить для верующих 5 участков, прилегающих к мечети.

Верующие проходят контроль полиции и собираются на площади Султана Ахмета.

Безопасность обеспечивают 17 тыс. сотрудников полиции.

В пятничной молитве примет участие и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Верующие мусульмане возносят молитвы в Айя-Софье

В преддверии молитвы Управление по делам религии Турции организовало молитвенную программу.

Известные богословы и имамы читают суры из священного Корана.

Программа завершится речью главы Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.

В историческом районе Стамбула работают 736 медиков, дежурят более 100 карет скорой помощи, задействован санитарный вертолет.

Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-Софьи» ранее было утверждено президентом Эрдоганом.

Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.

До завоевания Стамбула «Айя-Софья» в течение 916 лет была церковью, а в период с 1453 по 1934 года — мечетью.

Minval.az