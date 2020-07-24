С целью обеспечения безопасности верующих, на 11 улицах и переулках, ведущих к историческому центру мегаполиса, установлены пункты контроля. Ранее власти призвал верующих не брать с собой сумки, рюкзаки и портфели, чтобы облегчить работу полицейских и ускорить пропуск верующих к мечети.
Учитывая массовость желающих участвовать в молитве, было принято решение выделить для верующих 5 участков, прилегающих к мечети.
Верующие проходят контроль полиции и собираются на площади Султана Ахмета.
Безопасность обеспечивают 17 тыс. сотрудников полиции.
В пятничной молитве примет участие и президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Верующие мусульмане возносят молитвы в Айя-Софье
В преддверии молитвы Управление по делам религии Турции организовало молитвенную программу.
Известные богословы и имамы читают суры из священного Корана.
Программа завершится речью главы Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.
В историческом районе Стамбула работают 736 медиков, дежурят более 100 карет скорой помощи, задействован санитарный вертолет.
Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-Софьи» ранее было утверждено президентом Эрдоганом.
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
До завоевания Стамбула «Айя-Софья» в течение 916 лет была церковью, а в период с 1453 по 1934 года — мечетью.